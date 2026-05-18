Uil a Palermo | sfida ai contratti pirata e all’impatto dell’IA

A Palermo, la Uil ha affrontato il tema dei contratti pirata e dell’effetto dell’intelligenza artificiale sui diritti dei lavoratori. Durante l’incontro, si è discusso di come l’IA possa essere utilizzata per tutelare le condizioni di chi lavora, mentre si è anche evidenziata la richiesta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. La questione riguarda la tutela della vita dei lavoratori e la lotta contro pratiche irregolari nei contratti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui