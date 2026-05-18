Uil a Palermo | sfida ai contratti pirata e all’impatto dell’IA

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, la Uil ha affrontato il tema dei contratti pirata e dell’effetto dell’intelligenza artificiale sui diritti dei lavoratori. Durante l’incontro, si è discusso di come l’IA possa essere utilizzata per tutelare le condizioni di chi lavora, mentre si è anche evidenziata la richiesta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. La questione riguarda la tutela della vita dei lavoratori e la lotta contro pratiche irregolari nei contratti.

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?? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale proteggere i diritti dei lavoratori? Perché la UIL chiede il reato di omicidio sul lavoro? Come fermare la fuga dei giovani talenti dal Mezzogiorno? Quali misure bloccheranno l'espansione dei contratti pirata??? In Breve Emanuele Ronzoni e Benedetto Attili partecipano al congresso al Teatro Savio di Palermo. Luisella Lionti sollecita investimenti in scuola e infrastrutture per frenare l'emigrazione siciliana. La UIL chiede al gove . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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