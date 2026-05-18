UeD anticipazioni penultima settimana | una dama dà di matto ritorno tra Mario e Cinzia

Da tutto.tv 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana sarà l’ultima prima della conclusione della stagione di Uomini e Donne. Tra i protagonisti, una dama ha avuto una crisi di nervi e si è lasciata andare a una reazione forte. Nel frattempo, si sono verificati anche alcuni ritorni di coppie già conosciute, tra cui quello tra un uomo e una donna chiamati rispettivamente Mario e Cinzia. La programmazione prosegue con nuovi incontri e discussioni che coinvolgono i partecipanti ancora presenti nel programma.

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Quella che partirà oggi, lunedì 18 maggio 2026, sarà la penultima settimana di messe in onda di questa stagione di Uomini e Donne. Il programma si accinge a chiudere i battenti per la consueta pausa estiva di circa tre mesi, mentre le registrazioni si sono già concluse la scorsa settimana. Nel corso di questi giorni saranno molti i temi affrontati, tra cui il ritorno di Mario Lenti, con conseguente avvicinamento a Cinzia Paolini. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno rimarrà spiazzato da alcuni comportamenti di Elisa Leonardi. Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: riavvicinamento tra Mario e Cinzia, lo show di una dama e chiusure. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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