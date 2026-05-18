UeD 2026 chi è Luana | età cognome lavoro Instagram

Da latuafonte.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'edizione 20252026 di Uomini e Donne, tra le dame del Trono Over figura Luana. La donna ha un'età non comunicata e utilizza l'account Instagram per condividere momenti della sua vita. Non sono stati resi noti il suo cognome e il lavoro che svolge. Durante le registrazioni, si è distinta per il suo atteggiamento e per la conoscenza instaurata con Marco G., che ha attirato l'attenzione nel corso della puntata.

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Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne, durante l’edizione 20252026, c’è Luana. La giovane donna si fa notare, al centro studio, con la sua conoscenza con Marco G., appena conclusa. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla dama bionda con gli occhi azzurri. Chi è la dama Luana di Uomini e Donne: dove vive, Instagram e lavoro. Leggi anche: Uomini e Donne 2026, chi è Antonio: età, cognome, lavoro, Instagram. Luana è una delle dame dell’edizione del Trono Over che sta per finire. Di lei sappiamo che vive a Torino e lavora per l’azienda Puff Store Torino Gran Madre. Di recente, ha vinto il premio 1° miglior performance. Il suo profilo Instagram è @luanaelena28. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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