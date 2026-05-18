Ue portavoce | lettera Meloni? Esamineremo flessibilità esistenti

La portavoce principale della Commissione europea ha annunciato che si prenderanno in considerazione le possibilità di adattare le regole attualmente in vigore, in risposta a una lettera inviata dalla presidente del Consiglio italiano. La questione riguarda le norme di flessibilità esistenti e il loro possibile utilizzo in relazione a specifiche richieste politiche. Nessun dettaglio sulle proposte o sulle tempistiche è stato fornito, ma si conferma l’intenzione di valutare le opzioni disponibili.

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Bruxelles, 18 mag. (askanews) – La portavoce capo della Commissione europea, Paula Pinho, ha confermato che “è stata effettivamente ricevuta” la lettera della presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen in cui si chiede di poter estendere anche alle misure per affrontare la crisi energetica la flessibilità che il Patto di Stabilità Ue prevede per la spesa nella difesa, nella gestione dei conti pubblici. “Non entreremo qui nei dettagli della lettera e, naturalmente, risponderemo il più presto possibile”, ha detto Pinho. “Stiamo monitorando attentamente la situazione, anche per quanto... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Crescita in frenata e nessuna flessibilità in Ue: il Dfp inguaia Giorgetti Islanda verso l’UE, la Commissione valuta flessibilità sulla pescaRoma, 23 aprile 2026 – La possibile riapertura del dossier islandese sull’adesione all’Unione europea torna a intrecciare sicurezza, geopolitica ed... Per quanto riguarda la flessibilità fiscale in materia di energia, vorremmo sottolineare che, in questa fase, l'attenzione è rivolta allo sfruttamento pieno dei finanziamenti Ue già disponibili, che sono davvero ingenti. Lo spiega la portavoce della Commissione c x.com Energia: l’Ue a Meloni, usate i fondi già disponibili(Adnkronos) – In questa fase, bisogna concentrarsi sull’utilizzare pienamente i consistenti finanziamenti Ue già disponibili, mentre la Commissione esplorerà il quadro delle flessibilità già esist ... touchpoint.news Ue, portavoce: lettera Meloni? Esamineremo flessibilità esistentiBruxelles, 18 mag. (askanews) – La portavoce capo della Commissione europea, Paula Pinho, ha confermato che è stata effettivamente ricevuta la lettera della presidente del Consiglio italiano Giorgia ... askanews.it