Ue Conte | Meloni scrive una lettera contro gli accordi che ha firmato

Il leader di un partito politico ha commentato una lettera inviata da una collega al governo, riferendosi a un nuovo accordo internazionale. Secondo quanto affermato, il patto permette di liberare circa 35 miliardi di euro e viene definito come un compromesso positivo e la miglior intesa possibile. La dichiarazione arriva dopo che il presidente di un altro partito aveva espresso le sue opinioni sull’accordo firmato di recente. La discussione riguarda le decisioni prese a livello europeo e le implicazioni economiche correlate.

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Roma, 18 mag. (askanews) – “‘Il nuovo Patto libera circa 35 miliardi di euro. Buon compromesso. Intesa migliore possibile’. Negli anni questo ha dichiarato Meloni agli italiani sul Patto di stabilità, mentre con una mano firmava a Bruxelles l’accordo che ha strangolato il Paese con vincoli agli investimenti in crescita, lavoro, sanità, scuola, energia, e con l’altra prendeva impegni e approvava deroghe per spendere sempre più SOLO per difesa e armi. E ora che fa? Scrive fuori tempo massimo a Von der Leyen una lettera e dice, ipocritamente, che ‘non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l’Ue consente flessibilità finanziaria per sicurezza e difesa strettamente intese e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica’”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lite tra italiani pro-Maduro e venezuelani esuli: Traditori!, Che ne sai, noi ci siamo nati Sullo stesso argomento Il Celta Vigo scrive una lettera a Madonna: “Sai che fine ha fatto la nostra maglietta?”Il club spagnolo ha mandato una lettera alla popolarissima cantante americana, che nel 1990 in un concerto indossò la maglia del Celta Vigo. Governo, Conte: "Meloni riveda tutti gli accordi sottoscritti con Trump"“Il governo Meloni ha accumulato fallimenti, dalla sicurezza alla politica estera. MELONI SCRIVE UNA LETTERA CONTRO GLI ACCORDI CHE LEI STESSA HA FIRMATO: SU RIARMO E AUSTERITA' SI GUARDI ALLO SPECCHIO Il nuovo Patto libera circa 35 miliardi di euro. Buon compromesso. Intesa migliore possibile. Negli anni qu x.com Ue, Conte: Meloni scrive una lettera contro gli accordi che ha firmatoRoma, 18 mag. (askanews) – ‘Il nuovo Patto libera circa 35 miliardi di euro. Buon compromesso. Intesa migliore possibile’. Negli anni questo ha dichiarato Meloni agli italiani sul Patto di stabilità, ... askanews.it Cpr in Albania, l'avvocato della Corte Ue conferma la validità. Meloni: Due anni persi a causa di letture forzate e infondate. Il Pd: Non è una sentenza reddit Ue, Meloni scrive a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di stabilitàL'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. È una responsabilità che ... iltempo.it