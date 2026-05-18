Udinese-Cremonese le pagelle | intensità Maleh 7 Buksa poco o nulla 4,5
Nella partita tra Udinese e Cremonese, le valutazioni dei giocatori evidenziano Performance diverse. Maleh si distingue con un voto di 7, grazie all’impegno e alle occasioni create, anche con i cross. Tra i padroni di casa, il migliore si distingue per la sua presenza costante in campo. Dall’altra parte, Buksa riceve un voto di 4,5, poiché ha toccato pochi palloni e non è riuscito ad incidere sull’andamento del match. La gara si è conclusa con un risultato che riflette le differenze tra le due squadre.
Il centrocampista dà tutto il possibile e aggiunge pure i cross. Tra i padroni di casa il migliore è Solet, l'attaccante polacco è troppo statico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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