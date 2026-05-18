Udine ospite ai domiciliari | scoperto in casa chi ha il foglio di via
Un uomo di 44 anni, agli arresti domiciliari, è stato scoperto all’interno di una casa non sua. La polizia ha trovato il sospetto in possesso di un foglio di via, documento che gli impedisce di tornare in quella zona. Restano da chiarire le modalità con cui è riuscito ad entrare nell’abitazione, mentre il proprietario si trova coinvolto in un procedimento legale a causa dell’ospitalità data all’uomo. La vicenda si sta sviluppando attraverso accertamenti e verifiche da parte delle forze dell’ordine.
? Punti chiave Come ha fatto il quarantatreenne a entrare in quella casa?. Perché l'ospitalità ha causato problemi legali anche al proprietario?. Quali conseguenze subirà il giovane per aver violato i domiciliari?. Cosa ha scoperto la pattuglia durante il controllo straordinario?.? In Breve Soggetto di 44 anni senza fissa dimora violava foglio di via a Udine.. Residente di 29 anni violava arresti domiciliari ospitando il forestiero.. Entrambi gli uomini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica.. Operazione coordinata dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri.. I Carabinieri di Udine hanno identificato un uomo di 44 anni senza fissa dimora che violava un foglio di via con divieto di ritorno in città, trovandolo all’interno dell’abitazione di un residente di 29 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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