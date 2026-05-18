Udine ospite ai domiciliari | scoperto in casa chi ha il foglio di via

Un uomo di 44 anni, agli arresti domiciliari, è stato scoperto all’interno di una casa non sua. La polizia ha trovato il sospetto in possesso di un foglio di via, documento che gli impedisce di tornare in quella zona. Restano da chiarire le modalità con cui è riuscito ad entrare nell’abitazione, mentre il proprietario si trova coinvolto in un procedimento legale a causa dell’ospitalità data all’uomo. La vicenda si sta sviluppando attraverso accertamenti e verifiche da parte delle forze dell’ordine.

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