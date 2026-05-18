Ucraina Yermak fuori | cauzione da 2,7 milioni per l’ex capo ufficio

L'ex capo dell'ufficio del presidente ucraino è stato rimesso in libertà dopo aver versato una cauzione di 2,7 milioni di euro. Sono stati individuati soci del presidente coinvolti nello scandalo, mentre si indaga su come siano stati riciclati 8,5 milioni di euro nel resort. La vicenda riguarda questioni legate a presunte operazioni finanziarie e alle persone vicine al leader ucraino, con accertamenti in corso sui dettagli delle transazioni.

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? Punti chiave Chi sono i soci di Zelensky coinvolti nello scandalo?. Come sono stati riciclati gli 8,5 milioni di euro nel resort?. Perché la cauzione è stata pagata con 200 versamenti diversi?. Quali appalti militari sono finiti nel mirino degli inquirenti?.? In Breve Cauzione di 140 milioni di grivne raccolta tramite oltre 200 contributi individuali.. Indagini su riciclaggio di 460 milioni di grivne nel complesso Dynasty a Kozyn.. Coinvolti Timur Mindich e Oleksiy Chernyshov per tangenti da 100 milioni di dollari.. Sospetto uso illecito di fondi derivanti da appalti difesa ed energia.. Andrii Yermak ha lasciato il centro di detenzione preventiva questa mattina dopo che l’Alta Corte anti-corruzione di Kiev ha disposto la sua scarcerazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ucraina, Yermak fuori: cauzione da 2,7 milioni per l’ex capo ufficio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ucraina. Scarcerato Yermak, ex n.2 di Zelensky: pagata cauzione da 2,7 milioni Leggi anche: Corruzione in Ucraina. Arrestato Andriy Yermak, ex capo dell’ufficio di Zelensky Secondo gli investigatori anticorruzione ucraini, Andriy Yermak è sospettato in una vasta indagine di riciclaggio di denaro legata alla costruzione di un complesso residenziale di lusso fuori Kiev. #EuropeNews x.com L'ex capo di gabinetto di Zelenskyy rilasciato su cauzione di 2,7 milioni di euro nell'ambito di un'indagine anticorruzioneSecondo gli investigatori anticorruzione ucraini, Andriy Yermak è sospettato in una vasta indagine di riciclaggio di denaro legata alla costruzione di un complesso residenziale di lusso fuori Kiev. #E ... it.euronews.com Ucraina. Scarcerato Yermak, ex n.2 di Zelensky: pagata cauzione da 2,7 milioniL'ex capo dell'Ufficio presidenziale di Zelensky è uscito dal carcere dopo il pagamento della cauzione da 2,7 milioni. ilfattoquotidiano.it