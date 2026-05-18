Ucraina in fiamme edifici a Dnipro dopo raid russi

Nella notte, otto regioni dell’Ucraina sono state colpite da un attacco con droni e missili, secondo quanto dichiarato dal presidente del paese. Tra le località coinvolte ci sono anche città che hanno subito danni agli edifici, con alcuni incendi che sono divampati a Dnipro. Le autorità ucraine hanno riferito che le forze russe sono state responsabili di questa operazione militare, che ha provocato distruzione e interruzioni nelle aree colpite.

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La Russia ha preso di mira otto regioni dell’Ucraina nel suo ultimo bombardamento notturno con droni e missili, ha dichiarato lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno riferito che gli attacchi hanno ferito più di due dozzine di civili, tra cui tre bambini. Le forze di Mosca hanno lanciato 524 droni d’attacco e 22 missili balistici e da crociera. A Dnipro sono divampati incendi in edifici residenziali e in un istituto scolastico. Le immagini nella città ucraina mostrano i vigili del fuoco che cercano di spegnere le fiamme nei palazzi colpiti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, in fiamme edifici a Dnipro dopo raid russi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ucraina, attacco russo nella notte su Dnipro: edifici in fiamme(LaPresse) Nella notte l’esercito russo ha attaccato la città ucraina di Dnipro danneggiando diverso edifici residenziali e provocando incendi. Kiev, salgono a 8 i morti per i raid russi nel DniproIl bilancio delle vittime degli attacchi odierni nel Dnipro è salito a 8, quello dei feriti a 56. Attacco di droni russi in Ucraina: incendi e edifici danneggiatiIn questa foto fornita dai servizi di emergenza ucraini lunedì 18 maggio 2026, si vede un edificio in fiamme dopo un attacco russo su Odessa, in Ucraina. msn.com Attacchi UAV Geran-2/3 durante la notte contro i porti ucraini sul Danubio (Izmail) e nella regione della Grande Odessa. Danneggiate le infrastrutture di ormeggio e stoccaggio; depositi e magazzini in fiamme. x.com Il clima in Russia diventa cupo mentre la guerra in Ucraina si protrae e l'economia ne risente reddit Ucraina, bombe guidate russe uccidono almeno 26 civiliL'Ucraina ha riferito che almeno 26 persone sono state uccise da attacchi russi martedì 5 maggio 2026, soprattutto a Zaporizhzhia e a Kramatorsk. View on euronews ... msn.com