Uccisa e buttata nella tromba delle scale di un palazzo in costruzione | il nome

Una donna è stata trovata morta in una tromba delle scale di un edificio in fase di costruzione, situato in viale Italia, vicino alla scuola Tognazzi a Pollena Trocchia. La vittima è stata rinvenuta nel vano destinato alle scale di un palazzo di sei piani, ancora in fase di cantiere e abbandonato. La scoperta è avvenuta in un'area che si trova in uno stato di degrado, con le autorità che stanno indagando sulle circostanze del decesso.

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