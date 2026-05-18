Uccisa e buttata nella tromba delle scale di un palazzo in costruzione | il nome

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata trovata morta in una tromba delle scale di un edificio in fase di costruzione, situato in viale Italia, vicino alla scuola Tognazzi a Pollena Trocchia. La vittima è stata rinvenuta nel vano destinato alle scale di un palazzo di sei piani, ancora in fase di cantiere e abbandonato. La scoperta è avvenuta in un'area che si trova in uno stato di degrado, con le autorità che stanno indagando sulle circostanze del decesso.

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Buttate in quella che doveva essere la tromba delle scale dell’edificio di sei piani abbandonato, ancora cantierizzato in viale Italia, nei pressi della scuola Tognazzi a Pollena Trocchia. L'identità delle vittime Si tratta dei corpi di Sara Tkacz, 29enne nata a Santa Maria Capua Vetere e senza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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