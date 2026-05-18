Uccisa e buttata nella tromba delle scale di un palazzo in costruzione | il nome
Una donna è stata trovata morta in una tromba delle scale di un edificio in fase di costruzione, situato in viale Italia, vicino alla scuola Tognazzi a Pollena Trocchia. La vittima è stata rinvenuta nel vano destinato alle scale di un palazzo di sei piani, ancora in fase di cantiere e abbandonato. La scoperta è avvenuta in un'area che si trova in uno stato di degrado, con le autorità che stanno indagando sulle circostanze del decesso.
Buttate in quella che doveva essere la tromba delle scale dell’edificio di sei piani abbandonato, ancora cantierizzato in viale Italia, nei pressi della scuola Tognazzi a Pollena Trocchia. L'identità delle vittime Si tratta dei corpi di Sara Tkacz, 29enne nata a Santa Maria Capua Vetere e senza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Studentessa trovata morta: doveva laurearsi oggi - Vita in diretta 17/04/2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cade nella tromba delle scale. Muore un bambino di 12 anni
Cade nella tromba delle scale e muore, nessuna autopsia per il piccolo LouisVerso la chiusura le indagini conoscitive della Procura per omicidio colposo a carico di ignoti.
Rischia? Bastaaaaaaa, va messo in galera e buttata la chiave x.com
Tgcom24. . Alla luce dei nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, torna a colpire un’intervista del 2007 rilasciata da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, nella quale già allora la giovane accennava alla possibilità di una pista passionale. Parole che, rilette oggi, facebook
Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia, chiesto l'ergastolo per Andrea FaveroE’ attesa nella tarda serata di oggi la sentenza della Corte d’Assise di Padova nei confronti di Andrea Favero, ex compagno e convivente di Giada Zanola, la 33enne morta a Vigonza (Padova) nelle prime ... msn.com