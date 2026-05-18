U sindacu avi a essiri i Riggiu | Irto scuote il centrosinistra nell' incontro con Boccia
All’interno di un hotel di Reggio Calabria, il Partito Democratico ha organizzato un’iniziativa con la presenza di dirigenti, amministratori, candidati e militanti, in vista delle prossime elezioni. La sala era piena e il clima si è fatto teso durante l'incontro con un esponente politico di rilievo. Tra i partecipanti, si sono verificati momenti di confronto acceso, con alcune dichiarazioni che hanno suscitato attenzione tra i presenti. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della campagna elettorale del partito locale.
Sala gremita e clima da vigilia elettorale all’èHotel di Reggio Calabria, dove il Partito Democratico ha riunito dirigenti, amministratori, candidati e militanti per uno degli appuntamenti più significativi della campagna elettorale a sostegno di Domenico Battaglia.“Reggio Calabria non ha bisogno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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