U sindacu avi a essiri i Riggiu | Irto scuote il centrosinistra nell' incontro con Boccia

Da reggiotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno di un hotel di Reggio Calabria, il Partito Democratico ha organizzato un’iniziativa con la presenza di dirigenti, amministratori, candidati e militanti, in vista delle prossime elezioni. La sala era piena e il clima si è fatto teso durante l'incontro con un esponente politico di rilievo. Tra i partecipanti, si sono verificati momenti di confronto acceso, con alcune dichiarazioni che hanno suscitato attenzione tra i presenti. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della campagna elettorale del partito locale.

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Sala gremita e clima da vigilia elettorale all’èHotel di Reggio Calabria, dove il Partito Democratico ha riunito dirigenti, amministratori, candidati e militanti per uno degli appuntamenti più significativi della campagna elettorale a sostegno di Domenico Battaglia.“Reggio Calabria non ha bisogno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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