La finale di tennis con protagonista Jannik Sinner ha attirato 4,6 milioni di telespettatori, raggiungendo un share del 36,7%. Durante la trasmissione, il canale Tv8 ha registrato un incremento di 2,9 milioni di spettatori rispetto alla fascia oraria precedente. I dati sono relativi all'ultima settimana e riguardano l'audience totale della piattaforma. La partecipazione del tennista ha portato a un notevole aumento dell'ascolto rispetto agli eventi trasmessi nello stesso periodo negli anni precedenti.

Jannik Sinner è davvero un gigante, come ha titolato oggi la Gazzetta in prima pagina. Gigante nel vero senso della parola: con la sua forza gentile ha letteralmente spostato masse di ascoltatori verso il tasto 8 del telecomando. La finale degli Internazionali vinta contro Ruud è stata seguita, su Tv8, da 3 milioni e 130 mila persone, con uno share del 25,2%: il canale, durante la partita, è stato di gran lunga il più seguito e ha guadagnato 2,9 milioni di telespettatori rispetto all’audience media della stessa fascia oraria, secondo le elaborazioni di Studio Frasi sui dati Auditel. Il match è andato in onda, ovviamente, anche in pay tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis: 1 milione e 438 mila spettatori medi in total audience, con l’11,6% di share, registrando il sesto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis su Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti pazzi di Sinner: 4,6 milioni di telespettatori per la finale, con il 36,7% di share

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