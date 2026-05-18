Il futuro di Conte rimane incerto, con possibilità che spaziano dall’Italia alla Juventus o a un ritiro spirituale. Intanto, il Napoli ha vinto a Pisa con un risultato di 3-0, assicurandosi matematicamente l’accesso alla prossima Champions League. La partita ha concluso definitivamente la qualificazione, lasciando poche speranze di rimonta per i rivali. In questo quadro, l’attesa per le decisioni di Adl si fa più lunga, mentre il campionato prosegue con i suoi sviluppi.

Il Napoli sbanca Pisa 3-0, certifica aritmeticamente l’accesso in Champions League, e chiude la pratica. Missione compiuta. Ci sarebbe da tirare un sospiro di sollievo, analizzare la partita, magari godersi il traguardo. E invece no. Viene quasi da dire: povero Antonio Conte. Ha gestito (e magistralmente) un’annata tremendamente complicata, ha portato la nave in porto e, per tutta ricompensa, si ritrova nell’occhio di un ciclone mediatico rasente al ridicolo. Povero povero Conte. Basta fare una rassegna stampa veloce per rendersi conto che ogni quotidiano ha deciso di scrivergli un futuro diverso, smentendo il collega di scrivania. Da una parte c’è l’intrigo politico-sportivo disegnato da Repubblica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tutti i futuri di Conte: l’Italia, la Juve o il ritiro spirituale. Ma aspettare Adl pare brutto?

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