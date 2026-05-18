Durante l’Eurovision 2026, che si tiene alla Wiener Stadthalle, i fan hanno notato le fedi indossate da Sal Da Vinci. La sua scelta di accessori ha attirato l’attenzione e sono diventate oggetto di discussione tra gli spettatori. La canzone “Per sempre sì” è stata anche protagonista della serata, ma le fedi del cantante sono state al centro di molte conversazioni online e tra il pubblico presente. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a questo particolare.

Sul palco della Wiener Stadthalle, durante l’ Eurovision Song Contest 2026, non è stata solo la canzone “ Per sempre sì ” a conquistare l’attenzione del pubblico europeo. Sal Da Vinci ha trasformato la sua esibizione in un manifesto di stile napoletano, dove ogni dettaglio dell’outfit racconta una storia di artigianalità italiana e lusso senza compromessi, con i fan che hanno subito notato le fedi, costosissime. Il cantante partenopeo ha scelto di presentarsi con un completo total white firmato dallo stilista napoletano Duccio Fiorenzano, realizzato su misura nello showroom di via Santa Brigida a Napoli. Non un semplice abito da palco, ma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutti fissano le fedi di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: valgono come un’auto nuova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi è la moglie di Sal Da Vinci, omaggiata con Per sempre sì a Sanremo. E il figlio conosciuto

Sullo stesso argomento

Sal Da Vinci all’Eurovision con le fedi di diamanti: gli anelli di Per sempre sì costano 20mila euroSal Da Vinci è tra i grandi protagonisti dell'Eurovision 2026, al quale partecipa con Per sempre sì.

Eurovision Song Contest 2026: Sal Da Vinci porta la sartorialità napoletana sul turquoise carpet (e tutti i look di tutti gli artisti in gara)Con la consueta sfilata dei partecipanti alla kermesse prende il via a Vienna la 70esima edizione della «Champions League» della canzone.

Sal Da Vinci all’Eurovision con le fedi di diamanti: gli anelli di Per sempre sì costano 20mila euroSal Da Vinci è tra i grandi protagonisti dell’Eurovision 2026, al quale partecipa con Per sempre sì. Alle sue dita sono tornate le fedi d’oro e diamanti di Sanremo: chi le ha firmate e quanto costano? fanpage.it

Anelli di Sal Da Vinci a ESC 2026: chi li ha creati, quanto costano e perché sono portafortuna| Tutto su fediAnelli di Sal Da Vinci a ESC 2026: chi li ha creati, quanto costano e perché sono portafortuna: tutto su fedi del cantante ... ilsussidiario.net