A Ravarino, un uomo era solitamente visto mentre svolgeva ogni giorno le stesse azioni, ripetendo con precisione movimenti e orari. Le sue abitudini apparivano quasi ossessive, e questa presenza costante ha attirato l’attenzione di chi lo conosceva. Nei dialoghi di alcune persone, si è parlato di comportamenti considerati strani e fuori dalla norma, mentre lui stesso ha manifestato alcune paranoie che hanno destato curiosità e preoccupazione tra i vicini.

A Ravarino lo vedevano ogni giorno. Sempre gli stessi movimenti, gli stessi orari, gli stessi gesti ripetuti quasi in modo ossessivo. Il pacchetto di sigarini da tre euro, il gratta e vinci da un euro, le lunghe pause davanti all’espositore senza parlare con nessuno. Dopo l’orrore di Modena, nel piccolo comune alle porte della città emiliana tutti stanno cercando di ricostruire i dettagli di una presenza che ormai consideravano familiare e allo stesso tempo inquietante. Di Salim El Koudri, il 31enne che sabato ha travolto la folla in via Emilia Centro ferendo otto persone, molti oggi ripetono la stessa frase: “Si vedeva che non stava bene”. Le testimonianze raccolte nel paese disegnano il ritratto di un uomo sempre più isolato, chiuso e nervoso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tutte le paranoie di Salim El Koudri: “Uno strano, fuori di melone”

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lo senti parlare e sembra un uomo intelligente,però finisce sempre in questo modo.Deve essere emotivo a livello da non controllarsi e pieno di paure e paranoie,oltre che mal consigliate.Se no,non si spiega x.com