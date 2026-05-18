Tusa Bagaj Baloss e Ninin | i nomi scelti per i quattro pulli di Giò e Giulia i falchi pellegrini del Pirellone
Sono stati annunciati i nomi dei quattro pulli di falchi pellegrini che si sono sviluppati sul Pirellone di Milano. Le scelte sono state fatte tramite una votazione online e i nomi assegnati sono Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin. I pulcini sono nati dall’incubazione di Giò e Giulia, due falchi che si sono stabiliti nella zona da diversi anni. La procedura di scelta dei nomi ha coinvolto la partecipazione del pubblico attraverso una piattaforma digitale.
Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin sono i nomi scelti attraverso una votazione online per i quattro pulli di GIò e Giulia, i falchi pellegrini che nidificano da anni sul Pirellone di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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