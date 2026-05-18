A Milano, sul tetto del Pirellone, sono nati quattro pulcini. Sono stati chiamati Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin. La nascita dei pulli è avvenuta il 18 maggio 2026. I nomi sono stati scelti per distinguere i quattro piccoli. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali. Non ci sono altri dettagli sui genitori o sulle condizioni dei pulcini. La loro presenza sul tetto dell’edificio è stata documentata e condivisa con il pubblico.

Milano, 18 maggio 2026 – Sono Tusa (ragazza) per la femmina e Bagaj (ragazzo), Baloss (furbetto) e Ninin (piccolo bimbo) per i maschi i nomi scelti dai cittadini che hanno partecipato alla consultazione online, sull'apposita piattaforma di Regione Lombardia, per i 4 pulli nati sul tetto del Pirellone da Giò e Giulia, i falchetti pellegrini che dal 2014 nidificano in cima al Palazzo sede del Consiglio regionale. Un attico mozzafiato a un’altezza di 125 metri. Quest'anno il tema del sondaggio richiama l'identità linguistica del territorio, con un omaggio ai dialetti lombardi. La consultazione ha registrato numeri da record: ben 12.324 persone hanno preso parte al voto, esprimendo complessivamente 43. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin: ecco i nomi scelti per i 4 baby pulli nati sul tetto del Pirellone

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