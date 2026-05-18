Turismo Sermoneta punta sul digitale | nuove tecnologie per scoprire i suoi tesori
Recentemente, Sermoneta ha accolto in visita privata il principe di Giordania El Hassan bin Talal e la principessa Sarvath. In questa occasione, la località ha annunciato l'adozione di nuove tecnologie digitali per promuovere il turismo e valorizzare i propri monumenti e attrazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai visitatori strumenti innovativi per scoprire i tesori della città. La strategia si inserisce in un piano più ampio di sviluppo digitale del settore turistico locale.
Nuove tecnologie per il turismo a Sermoneta, che solo pochi giorni fa ha ospitato il principe di Giordania El Hassan bin Talal, con la consorte principessa Sarvath, in visita privata.Tra le novità presentate e che permetteranno esperienze tecnologiche pensate per cittadini e turisti, per far. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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