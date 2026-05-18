Tunnel Minori-Maiori il Comitato contro il sindaco | Menzogne usate a scopo propagandistico

A pochi giorni dalle elezioni amministrative del 2026, a Maiori si sono intensificate le tensioni tra il Comitato No Tunnel tra Minori e Maiori e il sindaco uscente. Il comitato ha accusato il primo cittadino di aver diffuso dichiarazioni sulla galleria costiera che, secondo loro, sarebbero false e utilizzate esclusivamente a scopo propagandistico. La disputa riguarda la gestione e la comunicazione sul progetto del tunnel, che ha diviso le opinioni tra sostenitori e oppositori. La questione si inserisce nel quadro di un dibattito acceso sulla futura viabilità locale.

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