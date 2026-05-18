L’ultima notizia pubblicata da TS riguarda le dichiarazioni di un allenatore dopo una partita di calcio. L’allenatore ha commentato le occasioni avute dalla squadra, riconoscendo la bravura del portiere avversario, in particolare nel secondo tempo. Ha espresso insoddisfazione per il risultato, sottolineando che, giocando in quel modo, non si può ottenere un punteggio di zero. La partita ha suscitato reazioni e discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

2026-05-17 23:35:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: “Abbiamo avuto diverse occasioni, ma devo riconoscere la bravura di Caprile, soprattutto nel secondo tempo”. Queste le parole di Roberto D’Aversa, intervenuto al termine della trasferta di Cagliari dove il Torino si è arreso alla rimonta della formazione di Fabio Pisacane, a sua volta rientrata dalla Unipol Domus con la certezza matematica della salvezza. Decidono l’incontro Sebastiano Esposito (38?) e Yerry Mina (45’+2?): di Rafael Obrador (36?) invece la rete del momentaneo vantaggio ospite. I granata, che alla classifica non hanno più nulla da chiedere, preparano ora il derby della Mole che chiuderà la stagione con l’ultimo appuntamento in programma domenica 24 maggio al Grande Torino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – D’Aversa non ci sta: “Se giochi così non puoi fare 0 punti. E Caprile…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubThe Genius Doctor Refused to Be Bullied!

Sullo stesso argomento

TS – “Poteva finire male, ora difendiamo lo Scudetto. E se l’Inter…Italia? Il nome di Conte ci sta”2026-04-06 23:52:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, non bisogna dimenticare che...

“Non puoi fare così”. Grande Fratello Vip, le lacrime di Antonella EliaNella Casa del Grande Fratello Vip, dove i rapporti si costruiscono e si trasformano nel giro di pochi giorni, iniziano a emergere le prime fragilità...

Serie A: D'Aversa, 'qualche decisione dubbia, Caprile è stato super'(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - La classifica non cambia, ma Roberto D'Aversa è un po' deluso. Abbiamo creato gioco e occasioni - ha detto il tecnico del Torino - Caprile è stato decisivo in alcune occas ... corrieredellosport.it

D'Aversa non ci sta: Se giochi così non puoi fare 0 punti. E Caprile...Il tecnico del Torino ha fatto il punto sulla rimonta subita a Cagliari nel penultimo appuntamento di campionato ... tuttosport.com