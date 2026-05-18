Trump rilancia la guerra all’Isis

Dopo l’operazione militare negli Stati Uniti in Nigeria e la notizia dell’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, considerato il numero due dello Stato islamico, le autorità statunitensi intendono aumentare la collaborazione con le forze nigeriane per contrastare il jihadismo nella regione africana. La decisione arriva in un momento in cui si intensificano le azioni contro gruppi armati e si cerca di rafforzare la presenza militare e l’intelligence in aree strategiche dell’Africa.

«Questa sera, su mio ordine, le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa», ha dichiarato il presidente americano, venerdì sera, su Truth. «Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell'Isis a livello globale, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati sulle sue attività. Non potrà più terrorizzare la popolazione africana né contribuire a pianificare operazioni contro gli americani. Con la sua eliminazione, l'operazione globale dell'Isis è notevolmente ridimensionata», ha aggiunto, per poi concludere: «Grazie al governo della Nigeria per la collaborazione in questa operazione». 🔗 Leggi su Laverita.info

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Trump promises retaliation after ISIS attack

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