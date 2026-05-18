Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sembrano intensificarsi, con l’ex presidente statunitense che ha rivolto minacce al regime degli ayatollah, affermando che il tempo per loro sta per scadere. Nel frattempo, fonti militari riferiscono che il Pentagono sta predisponendo una lista di obiettivi, in vista di possibili azioni militari. La retorica aggressiva di Trump si inserisce in un contesto di mancato accordo tra le parti, alimentando il timore di un ritorno alle ostilità.

Il presidente americano ha incontrato il team della sicurezza nazionale per discutere sul proseguimento della campagna militare contro la Repubblica islamica. I negoziati sembrano essersi definitivamente arenati Possibile ripresa delle ostilità tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica dell'Iran. "Il tempo stringe" per l'Iran. A ribadirlo, parlando con Axios, è stato il presidente americano Donald Trump. Se il regime iraniano non presenterà un’offerta migliore per arrivare ad un accordo, ha aggiunto nel corso di un colloquio telefonico, "subirà un colpo molto più duro". Trump ha poi detto di credere ancora che l'Iran voglia un accordo e ha detto di essere in attesa di una nuova proposta iraniana, che, ha aggiunto, auspica sia migliore dell'ultima presentata alcuni giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump minaccia Teheran: "Per loro il tempo stringe". E il Pentagono prepara una lista di obiettivi

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