Trump investe milioni nella catena di sushi famosa per i gadget di Hello Kitty

Il 2 febbraio scorso, secondo le dichiarazioni finanziarie del presidente degli Stati Uniti, sono state acquistate azioni della catena di sushi Kura Sushi USA per una cifra compresa tra 1 e 5 milioni di dollari. La catena è nota per l’uso di gadget di Hello Kitty nei suoi locali e utilizza un sistema di nastro trasportatore per servire i piatti. Si tratta di un investimento diretto del presidente negli Stati Uniti nel settore della ristorazione.

Donald Trump ha scommesso sul sushi con il nastro trasportatore. Secondo le ultime dichiarazioni finanziarie del presidente degli Stati Uniti, il 2 febbraio scorso sono state acquistate azioni della catena Kura Sushi USA per un valore compreso tra 1 e 5 milioni di dollari. E il mercato ha reagito immediatamente: lunedì 18 maggio il titolo della società quotata al Nasdaq è salito di oltre il 6 per cento. Chi gestisce il patrimonio di Trump?. L’operazione è emersa all’interno delle migliaia di t ransazioni effettuate nel primo trimestre per conto di Trump, che comprendono anche partecipazioni in giganti tecnologici come Amazon e Nvidia, oltre a società della ristorazione come Chipotle Mexican Grill e DoorDash. 🔗 Leggi su Open.online

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