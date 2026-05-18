Trump ferma l’attacco all’Iran | Sospesa l’operazione prevista per domani

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso un attacco previsto contro l’Iran, che avrebbe avuto luogo domani. La decisione è stata comunicata pubblicamente e si basa su richieste provenienti da tre leader di paesi del Golfo Persico. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa sospensione né sulle modalità con cui sono state formulate le richieste. La notizia ha suscitato reazioni da parte di vari analisti e funzionari internazionali.

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Donald Trump ha annunciato di aver sospeso il «pianificato attacco all’Iran» previsto per domani, spiegando che la decisione è arrivata dopo le richieste avanzate dall’Emiro del Qatar, dal principe ereditario dell’Arabia Saudita e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti. L’ex presidente degli Stati Uniti ha comunicato la scelta attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth. «Ho impartito istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo dello Stato Maggiore Congiunto, generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti, affinché non venga eseguito l’attacco contro l’Iran programmato per domani», ha scritto Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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