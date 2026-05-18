Trump ferma l’attacco all’Iran | Sospesa l’operazione prevista per domani

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso un attacco previsto contro l’Iran, che avrebbe avuto luogo domani. La decisione è stata comunicata pubblicamente e si basa su richieste provenienti da tre leader di paesi del Golfo Persico. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa sospensione né sulle modalità con cui sono state formulate le richieste. La notizia ha suscitato reazioni da parte di vari analisti e funzionari internazionali.

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