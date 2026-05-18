Trovate morte! I corpi di due donne in un cantiere | sospetto terribile

Nel cuore della notte, due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edilizio destinato a diventare un nuovo complesso residenziale. La scoperta è avvenuta in un’area ancora immersa nel silenzio e nel buio, e le autorità sono intervenute per avviare le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della tragedia né sull’identità delle vittime. La scena del crimine è stata sequestrata per gli accertamenti, e al momento si cerca di capire cosa possa aver provocato il decesso delle due donne.

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La scoperta è avvenuta nel cuore della notte, in un luogo ancora immerso nel silenzio e nel buio. Un cantiere edilizio, destinato a diventare un nuovo palazzo residenziale, si è trasformato improvvisamente nello scenario di una tragedia ancora tutta da chiarire. A lanciare l’allarme sono state le segnalazioni arrivate ai carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo sul posto. Quando i militari hanno raggiunto l’area indicata, davanti ai loro occhi si è presentata una scena drammatica. I corpi di due donne giacevano nel piano seminterrato dell’edificio in costruzione. Da quel momento sono immediatamente scattate le operazioni investigative per ricostruire quanto accaduto e dare un’identità alle vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Trovate morte!”. I corpi di due donne in un cantiere: sospetto terribile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ORRORE A NAPOLI: 2 DONNE TROVATE MORTE IN UN CANTIERE. IPOTESI DUPLICE OMICIDIO Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Due donne trovate morte in un cantiere edile: indagini in corsoTempo di lettura: < 1 minutoDue donne sono state trovate senza vita nella notte all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in viale Italia. Tragedia Maldive, le cause della morte dei ricercatori dell'Università di Genova, missione di recupero dei corpi rischiosa x.com Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it I corpi sono stati rinvenuti nel piano seminterrato di uno stabile. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica della tragediaI corpi sono stati rinvenuti nel piano seminterrato di uno stabile. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica della tragedia ... lanuovasardegna.it