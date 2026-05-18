Trovate morte! I corpi di due donne in un cantiere | sospetto terribile
Nel cuore della notte, due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edilizio destinato a diventare un nuovo complesso residenziale. La scoperta è avvenuta in un’area ancora immersa nel silenzio e nel buio, e le autorità sono intervenute per avviare le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della tragedia né sull’identità delle vittime. La scena del crimine è stata sequestrata per gli accertamenti, e al momento si cerca di capire cosa possa aver provocato il decesso delle due donne.
La scoperta è avvenuta nel cuore della notte, in un luogo ancora immerso nel silenzio e nel buio. Un cantiere edilizio, destinato a diventare un nuovo palazzo residenziale, si è trasformato improvvisamente nello scenario di una tragedia ancora tutta da chiarire. A lanciare l’allarme sono state le segnalazioni arrivate ai carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo sul posto. Quando i militari hanno raggiunto l’area indicata, davanti ai loro occhi si è presentata una scena drammatica. I corpi di due donne giacevano nel piano seminterrato dell’edificio in costruzione. Da quel momento sono immediatamente scattate le operazioni investigative per ricostruire quanto accaduto e dare un’identità alle vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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