Trovata una bomba della Seconda guerra mondiale a Orbetello | zona rossa per disinnesco e brillamento

Da corrieretoscano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Orbetello è stata trovata una bomba dell’epoca della Seconda guerra mondiale, del peso di 500 libbre e di origine inglese. Le autorità hanno stabilito una zona rossa per permettere le operazioni di disinnesco e brillamento, programmate per domenica 24 maggio. La scoperta ha coinvolto le forze specializzate, che hanno messo in atto le procedure di sicurezza necessarie per gestire l’ordigno. La presenza dell’arma bellica ha richiesto un intervento immediato per evitare rischi alla popolazione.

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ORBETELLO – Sono state programmate per domenica (24 maggio) le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba di aereo della Seconda guerra mondiale da 500 libbre di fabbricazione inglese. L’ordigno è stato rinvenuto nel Comune di Orbetello, in località Fonteblanda, al chilometro 156+900 sud della Statale 1 Aurelia, durante la realizzazione del tratto Costa della Maremma della Ciclovia Tirrenica. Le attività di bonifica, affidate agli artificieri del Reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore, si articoleranno in tre fasi: una prima fase di disinnesco della bomba presso il luogo di ritrovamento; una seconda fase di trasporto della bomba inerte, con scorta della Polizia stradale, vigili del fuoco e Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; infine, il brillamento alla Cava del Priorato nel Comune di Orbetello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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