Trovata una bomba della Seconda guerra mondiale a Orbetello | zona rossa per disinnesco e brillamento

A Orbetello è stata trovata una bomba dell’epoca della Seconda guerra mondiale, del peso di 500 libbre e di origine inglese. Le autorità hanno stabilito una zona rossa per permettere le operazioni di disinnesco e brillamento, programmate per domenica 24 maggio. La scoperta ha coinvolto le forze specializzate, che hanno messo in atto le procedure di sicurezza necessarie per gestire l’ordigno. La presenza dell’arma bellica ha richiesto un intervento immediato per evitare rischi alla popolazione.

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ORBETELLO – Sono state programmate per domenica (24 maggio) le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba di aereo della Seconda guerra mondiale da 500 libbre di fabbricazione inglese. L’ordigno è stato rinvenuto nel Comune di Orbetello, in località Fonteblanda, al chilometro 156+900 sud della Statale 1 Aurelia, durante la realizzazione del tratto Costa della Maremma della Ciclovia Tirrenica. Le attività di bonifica, affidate agli artificieri del Reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore, si articoleranno in tre fasi: una prima fase di disinnesco della bomba presso il luogo di ritrovamento; una seconda fase di trasporto della bomba inerte, con scorta della Polizia stradale, vigili del fuoco e Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; infine, il brillamento alla Cava del Priorato nel Comune di Orbetello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trovata una bomba della Seconda guerra mondiale a Orbetello: zona rossa per disinnesco e brillamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ritrovamenti della SECONDA GUERRA MONDIALE con il METAL DETECTOR-Operazione Olive Sullo stesso argomento Distrutta la bomba della Seconda guerra mondiale trovata ad AvianoSi è conclusa senza criticità e in piena sicurezza la complessa operazione di bonifica del residuato bellico rinvenuto nei giorni scorsi all’interno... Bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata nel giardino di un condominioNella giornata dello scorso 30 aprile, gli specialisti dell'esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, hanno portato a termine un... L'agente di Polizia Antonio Marino fu ucciso a Milano il 12 aprile 1973 da una bomba a mano lanciata durante una manifestazione del MSI. Alla manifestazione partecipó La Russa e il marito della Segre Ma lui era solo anticomunista . x.com Il premessa di Fuze merita molta più attenzione di quella che sta ricevendo. Una bomba della Seconda Guerra Mondiale esplode in una zona di costruzione a Londra, l'intera area viene evacuata e una squadra utilizza l'evacuazione come copertura perfetta. : reddit Bomba trovata in via Vespasiano ad Aprilia, le indagini della poliziaAttimi di tensione questa mattina ad Aprilia. Un passante mentre camminava lungo via Vespasiano ha rinvenuto un oggetto sospetto all'interno di un sacchetto. L'uomo ha quindi allertato immediatamente ... ilmessaggero.it Trovata una bomba. Comune chiude l’area sportiva I PogginiPONSACCOUna bomba della seconda guerra mondiale è statra rinvenuta da un cittadino in un terreno a ridosso della palestra e del campo sportivo dei Poggini a Ponsacco. Il Comune ha interdetto l’area ... lanazione.it