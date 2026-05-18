Tris del Brescia al Capozza | al Casarano ora serve una nuova impresa

Il Brescia di Eugenio Corini ha vinto 3-0 contro il Casarano al “Capozza” nei quarti di finale del playoff nazionale di serie C. La partita ha visto i lombardi prevalere nettamente sui salentini, compromettendo le possibilità di qualificazione del team di casa. Il risultato lascia i lombardi in una posizione favorevole, rendendo necessario per il Casarano una vera e propria impresa nella gara di ritorno. La sfida si è conclusa con un risultato che favorisce notevolmente il team ospite.

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