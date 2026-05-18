Trieste incendio in un palazzo | muore una 77enne sei intossicati in ospedale Ipotesi sigaretta lasciata accesa

Nella notte a Trieste, un incendio ha coinvolto il quarto piano di un edificio in viale D’Annunzio. Una donna di 77 anni è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento interessato dal rogo. Sei persone sono state portate in ospedale per intossicazioni da fumo, tutte in condizioni non gravi. Le prime ipotesi indicano che l’incendio possa essere stato causato da una sigaretta lasciata accesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di spegnimento e accertamenti.

(Adnkronos) – Un incendio è divampato al quarto piano di un palazzo di viale D’Annunzio a Trieste durante la notte. Una donna di 77 anni è morta e altre sei persone sono state portate all’ospedale di Cattinara per intossicazione da fumi. L’intero palazzo è stato evacuato precauzionalmente dai vigili del fuoco di Trieste che hanno circoscritto le fiamme per evitare che si propagassero ad altri appartamenti. Sul posto ambulanze del 118, uomini della polizia di Stato e della locale. L’esatta causa è ancora in corso di accertamento, ma l’ipotesi più probabile è che ad innescare l‘incendio sia stata una sigaretta dimenticata accesa dalla donna che è stata ritrovata dai soccorritori ancora nel suo letto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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