Il tribunale di Monza ha avviato un procedimento che coinvolge settanta lavoratori, considerati a rischio di licenziamento. La questione riguarda la possibile conclusione dei contratti in scadenza e le implicazioni sulle udienze penali previste durante l’estate. Tra le varie problematiche, si segnala anche il rischio di conseguenze penali in relazione a eventuali blocchi o interruzioni nelle attività giudiziarie. La situazione si concentra sui soggetti che hanno superato un concorso pubblico, ora coinvolti in questa delicata fase.

? Punti chiave Come influenzerà la fine dei contratti le udienze penali estive?. Perché il rischio di licenziamento colpisce proprio i vincitori del concorso?. Chi deve decidere la stabilizzazione dei settantasei impiegati del tribunale?. Quali conseguenze avrà il blocco dei cancellieri sulla giustizia locale?.? In Breve Prova d'esame per le graduatorie fissata in tutta Italia il 28 maggio.. Ministero prevede l'inserimento di 9.119 figure tra ausiliari, tecnici e operatori.. Scadenza contratti PNRR e passaggio al tempo indeterminato previsti per il 1 luglio.. Rischio rinvio udienze penali a giugno per ferie e assenze dei cancellieri.. Settanta lavoratori dell’Ufficio del processo del tribunale di Monza rischiano la perdita del posto entro il 30 giugno, con un impatto diretto sulla regolarità delle udienze penali previste per l’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tribunale di Monza: 70 lavoratori a rischio e possibili blocchi penali

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