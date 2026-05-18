Trial Gaby ospita la finale italiana | programma e nuovi talenti
Il trial si sta preparando a vivere la sua fase finale in Italia, con Gaby che ospiterà la decisiva gara nazionale. Sono stati scelti alcuni giovani talenti che si affacciano alla competizione, pronti a dimostrare le proprie capacità. Tra le novità, un corso tenuto da Fabio Lenzi ha portato a cambiamenti nel settore femminile, contribuendo a sviluppare nuove competenze tra le concorrenti. La finalissima promette di mettere in evidenza le migliori performance di questi atleti emergenti.
? Domande chiave Chi sono i nuovi talenti che si preparano per la finale?. Come cambierà il trial femminile grazie al corso di Fabio Lenzi?. Quali sono le sfide tecniche che i piloti affronteranno a Gaby?. Perché la Valle d'Aosta punta a diventare un polo del trial?.? In Breve 31 maggio prova interregionale Piemonte-Valle d’Aosta come test per la finale. Corso promozionale femminile con Fabio Lenzi per donne dai 6 ai 70 anni. 1 giugno allenamento Talenti azzurri e 2 giugno Nazionale femminile a Gaby. Martina Gallieni protagonista della Nazionale femminile vincitrice del Trofeo delle Nazioni 2025. Il 14 settembre prossimo, la località di Gaby ospiterà la prova finale del Campionato italiano Trial per assegnare i titoli nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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