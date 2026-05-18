Domenica 17 maggio alle 21 è iniziato uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, che include Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta, proclamata dall'Usb, proseguirà fino alle 21 di oggi, lunedì 19 maggio. Durante le fasce di garanzia, sono stati garantiti i servizi minimi, mentre in alcune stazioni di Milano, come Centrale e Garibaldi, si sono verificati punti di informazione e di assistenza per i passeggeri. La mobilitazione ha coinvolto più di 24 ore di astensione dal lavoro.

Milano, 19 maggio 2026 -È’ in corso dalle 21 di ieri, domenica 17 maggio, e terminerà oggi alle 21 uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato dall' Usb (Unione Sindacale di Base). Il punto. Sono una quindicina, alle 7.30, e fino alle 9.15, i treni cancellati che figurano sui tabelloni della stazione Centrale di Milano e di Porta Garibaldi. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli inoltre sono state soppresse o viaggiano con ritardi superiori ai 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro (Bergamo) e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni, oggi sciopero nazionale a Milano e in Lombardia: la fasce di garanzia di Trenord e il punto in Centrale e a Garibaldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Treni, Bus, Traghetti News - Sciopero 28 novembre: le modalità di adesione per treni, bus e tramvia

Sullo stesso argomento

Treni, oggi sciopero nazionale a Milano e in Lombardia: la fasce di garanzia di Trenitalia e TrenordMilano, 19 maggio 2026 -È’ in corso dalle 21 di ieri, domenica 17 maggio, e terminerà oggi alle 21 uno sciopero nazionale del personale del gruppo...

Sciopero Trenord di 24 ore a Milano e in Lombardia: gli orari a rischio e le fasce di garanziaUn inizio di settimana che si preannuncia ad altissimo rischio per i pendolari e per chiunque debba spostarsi in treno in Lombardia.

È stato proclamato per oggi uno sciopero generale che coinvolge i lavoratori di diverse categorie, dai trasporti, alla sanità, alla scuola. L’agitazione nazionale di 24 ore è stata indetta dall'Unione sindacale di base. Possibili stop e cancellazioni per treni e mezz x.com

Sciopero oggi lunedì 18 maggio, chi si ferma e quando: da Roma a Milano, orari e fasce di garanziaUn lunedì particolarmente intenso attende i pendolari e i viaggiatori di tutta Italia. Per oggi, 18 maggio 2026, l’Unione Sindacale di Base (Usb), insieme ad altre sigle come FI-SI ... ilgazzettino.it

Treni, oggi sciopero nazionale a Milano e in Lombardia: la fasce di garanzia di Trenitalia e TrenordI passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; f ... ilgiorno.it

Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit