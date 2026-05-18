Treni oggi sciopero nazionale a Milano e in Lombardia | la fasce di garanzia di Trenord e il punto in Centrale e a Garibaldi

Da ilgiorno.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle 21 è iniziato uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, che include Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta, proclamata dall'Usb, proseguirà fino alle 21 di oggi, lunedì 19 maggio. Durante le fasce di garanzia, sono stati garantiti i servizi minimi, mentre in alcune stazioni di Milano, come Centrale e Garibaldi, si sono verificati punti di informazione e di assistenza per i passeggeri. La mobilitazione ha coinvolto più di 24 ore di astensione dal lavoro.

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Milano, 19 maggio 2026 -È’ in corso dalle 21 di ieri, domenica 17 maggio, e terminerà oggi alle 21  uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato   dall' Usb (Unione Sindacale di Base). Il punto. Sono una quindicina, alle 7.30, e fino alle 9.15, i treni cancellati che figurano sui tabelloni della stazione Centrale di Milano e di Porta Garibaldi.  Apparentemente regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli inoltre sono state soppresse o viaggiano con ritardi superiori ai 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro (Bergamo) e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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