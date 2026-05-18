Trend e capitale protetto il Leone innova la gestione
I mercati finanziari stanno attraversando un periodo complesso, con oscillazioni frequenti e incertezza crescente. In questo scenario, le strategie di gestione del capitale si evolvono, puntando a proteggere i risparmi e adattarsi alle condizioni di mercato. Tra le novità in campo, emerge un approccio che combina il monitoraggio delle tendenze di mercato con strumenti di tutela del capitale. Questa modalità di gestione mira a limitare le perdite e a cogliere eventuali opportunità senza compromettere la sicurezza degli investimenti.
MERCATI finanziari particolarmente difficili da decifrare da parte dei risparmiatori. Da un lato gli indici azionari trattano nei pressi dei massimi storici, dall’altro i conflitti geopolitici e i timori legati al prezzo del petrolio restano presenti e si sono già riflessi in un’accelerazione dell’inflazione al 3%, mentre l’impatto sulla crescita si mostrerà probabilmente nei prossimi mesi. Nonostante tutto, le Borse che avevano perso circa il 10% in poche sedute sono tornate a livelli record, in particolare negli Usa, sostenute anche dalla forza delle trimestrali societarie. Uno scenario intricato e in apparenza contraddittorio, nel quale è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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