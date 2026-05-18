Trecento milioni dal Pnrr per 820 istituti italiani

Il governo ha stanziato 300 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per sostenere oltre 820 istituti culturali in Italia, tra pubblici e privati. Questa somma, resa disponibile grazie all’intervento del Ministro della Cultura, sarà utilizzata per migliorare l’accessibilità e le condizioni di fruizione di musei, biblioteche e altri luoghi culturali. L’obiettivo dichiarato è garantire a tutti i cittadini la possibilità di vivere e visitare i luoghi della cultura senza barriere.

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Grazie all’attivazione dei fondi Pnrr da parte del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con uno stanziamento di 300 milioni di euro destinati a oltre mille istituti pubblici e privati, sarà possibile garantire che tutti i cittadini vivano i luoghi della cultura senza ostacoli. Si tratta di una trasformazione profonda che coinvolge oltre 820 istituti statali, 243 realtà non statali e 43 siti privati, distribuiti nei borghi, nelle città e nei territori di tutta Italia. Una rivoluzione progettuale ma soprattutto culturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trecento milioni dal Pnrr per 820 istituti italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FVG, allarme CGIA: 820 milioni di rincari tra bollette e carburanti? Domande chiave Quanto peserà l'aumento della benzina sul budget delle famiglie friulane? Quali settori produttivi rischiano la chiusura per... A San Marcello Piteglio e Valmontone nuovi istituti grazie a fondi PnrrSan Marcello Piteglio (Pistoia), 5 marzo 2026 - Questa settimana è dedicato alle scuole realizzate con i fondi del Pnrr a Valmontone (Roma) e a San... Pnrr, un bilancio da 43,9 milioni. Dalla rivoluzione digitale a edilizia, mobilità green e sportVentiquattro i progetti finanziati con i fondi europei che hanno cambiato il volto della città. Attenzione anche ai servizi per i più fragili e all’abbattimento delle barriere architettoniche. ilgiorno.it Pnrr, arriva nona rata da 12,8 miliardi dall’Ue: Italia all’85% delle risorseVia libera Ue alla nona rata Pnrr da 12,8 miliardi: fondi totali a 166 miliardi, obiettivi raggiunti su scuola, sanità e giustizia ... quifinanza.it