Tre podi e un titolo italiano trionfo brindisino al Trofeo dama a scuola

MISANO ADRIATICO (RIMINI) - Si è conclusa a Misano Adriatico (Rimini) la fase nazionale del prestigioso torneo scolastico "Trofeo Dama a Scuola", un appuntamento che quest'anno ha visto la partecipazione record di ben 109 squadre provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle scuole. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Prime parole italiane di TOPRAK RAZGATLIOGLU da pilota MotoGP: Bulega Grazie a lui più famoso!

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