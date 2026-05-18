Tre podi e un titolo italiano trionfo brindisino al Trofeo dama a scuola

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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MISANO ADRIATICO (RIMINI) - Si è conclusa a Misano Adriatico (Rimini) la fase nazionale del prestigioso torneo scolastico "Trofeo Dama a Scuola", un appuntamento che quest'anno ha visto la partecipazione record di ben 109 squadre provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle scuole. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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