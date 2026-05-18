Tre auto si scontrano in A1 | un ferito ricoverato a Fidenza

Questa mattina, lungo l'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, si è verificato un incidente coinvolgendo tre veicoli. L'impatto ha causato il ferimento di una persona, che è stata trasportata in ospedale a Fidenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, mentre si registrano circa cinque chilometri di coda in direzione Bologna. La circolazione è rimasta rallentata per alcune ore a causa delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

Scontro fra tre auto stamattina tra Fiorenzuola e Findeza, con 5 chilometri di coda in direzione Bologna. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7,30. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Un 38enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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