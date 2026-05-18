Travaglio al Salone del Libro | I media guidano il consenso sulle guerre
Al Salone del Libro, un giornalista ha parlato dell'influenza dei media sulla percezione pubblica delle guerre, sottolineando come le informazioni siano spesso veicolate in modo da modellare il consenso. Ha inoltre evidenziato come i leader politici che cercano di instaurare un dialogo con la Russia possano essere isolati o marginalizzati dai media. La discussione si è concentrata sull'uso delle notizie e delle narrazioni per indirizzare le opinioni pubbliche e sui meccanismi che favoriscono determinati approcci nei confronti dei conflitti internazionali.
? Punti chiave Come fanno i media tradizionali a orientare il consenso sulle guerre?. Perché i leader che cercano il dialogo con la Russia vengono isolati?. Chi finanzia davvero le testate giornalistiche che influenzano l'opinione pubblica?. Come influiscono i sussidi statali sulla qualità dell'informazione in Italia?.? In Breve Incontro previsto domenica 17 maggio presso il Salone del Libro di Torino.. Critica al sistema duale giudiziario citando la grazia di Mattarella a Minetti.. Rischio finanziamento europeo per armamenti contro interessi americani di Trump.. Distorsione mercato editoriale causata dai sussidi pubblici ai giornali.. Il direttore del, Marco Travaglio, presenterà domenica 17 maggio al Salone del Libro di Torino l’incontro intitolato Si vis bellum, spara balle. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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