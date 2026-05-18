Travaglio al Salone del Libro | I media guidano il consenso sulle guerre

Al Salone del Libro, un giornalista ha parlato dell'influenza dei media sulla percezione pubblica delle guerre, sottolineando come le informazioni siano spesso veicolate in modo da modellare il consenso. Ha inoltre evidenziato come i leader politici che cercano di instaurare un dialogo con la Russia possano essere isolati o marginalizzati dai media. La discussione si è concentrata sull'uso delle notizie e delle narrazioni per indirizzare le opinioni pubbliche e sui meccanismi che favoriscono determinati approcci nei confronti dei conflitti internazionali.

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