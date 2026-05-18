Trattore rubato a Cermenate trovato nascosto a Lazzate

Un trattore agricolo rubato a Cermenate è stato ritrovato nascosto a Lazzate. La polizia ha individuato il veicolo, che era stato sottratto dall’area rurale, e lo ha rinvenuto in un terreno abbandonato. Al momento non ci sono dettagli su eventuali collegamenti con altri reati o persone coinvolte. L’unità investigativa sta proseguendo le verifiche per chiarire il motivo del nascondiglio e eventuali implicazioni.

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