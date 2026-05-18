Trattore rubato a Cermenate trovato nascosto a Lazzate
Un trattore agricolo rubato a Cermenate è stato ritrovato nascosto a Lazzate. La polizia ha individuato il veicolo, che era stato sottratto dall’area rurale, e lo ha rinvenuto in un terreno abbandonato. Al momento non ci sono dettagli su eventuali collegamenti con altri reati o persone coinvolte. L’unità investigativa sta proseguendo le verifiche per chiarire il motivo del nascondiglio e eventuali implicazioni.
Cormano: adozione del Programma Integrato di Intervento in variante al PGT per l’area ex Viba Group, deposito atti e pubblicazione dell’avviso Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2026, avente per oggetto “Adozione del. All’interno del mercato odierno, una stampante etichette adesive a colori professionale svolge un ruolo cruciale. Sabato 9 maggio, alla fiera del Milano Comics & Games a Busto Arsizio, centinaia di. Bollate, Gaia Servizi assume 4 operai a tempo pieno e indeterminato. Gaia Servizi ha pubblicato. Un controllo della Polizia Stradale lungo l’autostrada A8, vicino alla barriera di Milano Nord, ha. Aeroporto di Milano Malpensa al centro di una vasta operazione contro il contrabbando di tabacco. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
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