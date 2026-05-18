Trasporto in tilt Decine di dimissioni tra gli autisti di bus | Va ripensato da zero

Il settore del trasporto pubblico sta attraversando un momento difficile a causa di una costante carenza di autisti, che ha portato a numerose dimissioni tra il personale e a disservizi frequenti per gli utenti. Le linee vengono spesso cancellate o effettuano corse in ritardo, creando disagio quotidiano per chi si sposta con i mezzi pubblici. La situazione ha portato a richieste di un ripensamento completo del sistema, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci e durature.

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Carenza cronica di autisti, decine di dimissioni e disservizi quotidiani per gli utenti tra corse in ritardo e linee fantasma. "Il trasporto pubblico spezzino va interamente ripensato. Questi sono i sintomi superficiali di una malattia ben più grave, ovvero l’incapacità politica di pianificare un servizio all’altezza dello sviluppo della nostra città". Un quadro estremamente complesso è quello denunciato dalle segreterie spezzine di Cgil e Filt Cgil in merito alla crisi del trasporto su gomma. A pagarne le spese sarebbero sia gli autisti che gli utenti. "L’amministrazione Peracchini ha fallito nel conciliare le esigenze degli utenti con quelle dei lavoratori – affermano i sindacalisti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporto in tilt . Decine di dimissioni tra gli autisti di bus: "Va ripensato da zero" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aggressioni agli autisti di Air Campania, da maggio vigilanza armata sui busDalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di vigilanza armata e controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di AIR Campania. Cinema Astra, gli appelli: "Presidio culturale che mantiene vivo il centro. Va ripensato e rilanciato"La possibile chiusura del cinema Astra – legata alla vendita dell’edificio di via Rismondo e a una sua eventuale riconversione residenziale – riporta... #THAILANDIA Treno contro bus a #Bangkok: almeno 8 morti e decine di feriti. I soccorritori hanno lavorato per ore tra le fiamme per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. x.com Il personale delle navi da crociera Disney tra le decine di arrestati in un'inchiesta sulla pornografia infantile reddit