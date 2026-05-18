Una donna di 40 anni è stata fermata a Palermo mentre trasportava 14 bambini a bordo di una Fiat 500L modificata in modo da sembrare uno scuolabus. Gli agenti del commissariato San Lorenzo sono intervenuti durante il viaggio e hanno accertato che l’auto, non autorizzata come veicolo scolastico, veniva usata per un servizio di trasporto minorile con il consenso dei genitori. La conducente è stata sanzionata per aver messo in pericolo i bambini e per aver esercitato un’attività non regolamentata.

Una Fiat 500L adibita a scuolabus abusivo con 14 minorenni ammassati all’interno. Così gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo di Palermo hanno beccato e sanzionato una quarantenne che eseguiva una specie di “servizio” bus con l’autorizzazione dei familiari dei bambini. La proprietaria dell’auto è stata notata durante un controllo. Gli agenti si sono incuriositi per il cumulo di zaini nel portabagagli, poi, dopo le verifiche hanno trovato nella vettura 14 bambini tra i 7 e i 10 anni messi uno sull’altro. I ragazzini erano tranquilli probabilmente perché abituati a quel mezzo di trasporto. Dalle dichiarazioni della donna infatti le famiglie dei minorenni erano informate sulle modalità del servizio in nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trasforma una Fiat 500L in uno scuolabus abusivo: 40enne beccata con 14 bambini in auto a Palermo

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