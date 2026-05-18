Transizione 5.0 | il Senato approva il credito d’imposta all’89,77%

Il Senato ha approvato la legge sulla Transizione 5.0, confermando un credito d’imposta pari all’89,77%. Per le aziende, le spese per la formazione del personale sono state modificate, con nuove modalità di detrazione. Per quanto riguarda le certificazioni energetiche ex ante, il credito d’imposta può coprire una parte delle spese sostenute. La normativa stabilisce i criteri e i limiti di applicazione per queste agevolazioni fiscali, che saranno valide per l’anno in corso.

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? Domande chiave Come cambiano le spese agevolabili per la formazione del personale?. Quanto spetta alle aziende per le certificazioni energetiche ex ante?. Quali sono i nuovi codici tributo da usare nel modello F24?. Perché il rischio di scarto del modello F24 è così concreto?.? In Breve Base agevolabile estesa alla formazione del personale e investimenti per autoproduzione energia.. Contributi pluriennali per energia pulita: 57,7 milioni nel 2026, 80 nel 2027, 60 nel 2028.. Rimborsi fino a 10mila euro per certificazioni energetiche e 5mila per certificazione contabile.. Compensazione tramite codice tributo 7079 entro la scadenza del 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Transizione 5.0: il Senato approva il credito d’imposta all’89,77% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Transizione 5.0, dal Governo 1,5 miliardi per le imprese e credito d’imposta al 90%Dopo giorni di nervosismo tra imprese e Governo, il braccio di ferro sulla Transizione 5. Bonus pubblicità, come funziona il credito d’imposta e come richiederloC’è tempo fino al 1° aprile per inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta relativa agli investimenti pubblicitari incrementali per... Credito imposta Transizione 5.0: il Senato conferma il bonus al 89,77%L'89,77% per gli esodati Transizione 5.0 confermato dal Senato. Il DL 38/2026 passa alla Camera per la conversione definitiva entro il 26 maggio 2026. msn.com Il divieto di matrimonio infantile in Oklahoma diventa legge dopo il voto 51-36 della Camera e la feroce opposizione dei repubblicani reddit Lollobrigida: Agricoltura 4.0 e Transizione 5.0 misure importantiRoma, 14 mag. (askanews) – L’intervento del senatore Bergesio richiama il coinvolgimento di parte del Governo, in particolare con riferimento al collega Urso del Mimit, sulla 5.0 e al collega Giorge ... askanews.it