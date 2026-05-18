Trani trionfa a Barletta | tre piccoli violinisti sul podio mondiale

Tre giovani violinisti italiani hanno raggiunto il podio mondiale in una competizione a Barletta, distinguendosi per le loro performance. I tre concorrenti, tutti sotto i dieci anni, hanno interpretato brani complessi a memoria davanti a una giuria internazionale. La competizione si è svolta nel centro cittadino e ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da diverse nazioni. I vincitori sono stati premiati con riconoscimenti ufficiali e hanno ottenuto la qualificazione per future competizioni internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono i tre talenti che hanno conquistato il podio?. Come hanno affrontato la complessità dei brani a memoria?. Quale ruolo ha avuto la maestra Elena Savcenko in questo successo?. Perché questa vittoria internazionale cambia il prestigio culturale di Trani?.? In Breve Paolino Gorgoglione vince categoria Junior, Enrico Muciaccia e Gregorio Loconte categoria A.. Maestra Elena Savcenko e pianista Emanuele Petruzzella guidano i tre allievi tranese.. Competizione internazionale svoltasi il 13 maggio presso il Teatro Curci di Barletta.. Successo musicale che valorizza la formazione artistica precoce del territorio di Trani.. Tre giovanissimi violinisti di Trani hanno conquistato il podio del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Città di Barletta lo scorso 13 maggio presso il Teatro Curci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trani trionfa a Barletta: tre piccoli violinisti sul podio mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barletta-Trani, inconveniente tecnico ad un treno: linea ferroviaria, disagi Da ieri pomeriggioDi seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento – ore 6:00 dell’8 maggio La circolazione permane rallentata per un inconveniente tecnico a... Pinarello trionfa sul Monte Trega: podio e gloria in SpagnaAlessandro Pinarello ha conquistato la sua prima vittoria da professionista nella tappa conclusiva del O Gran Camiño, imponendosi sul Monte Trega.