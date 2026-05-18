Tramvia Sereni | A Villa Costanza servono nuove regole sugli arrivi dei bus turistici

Oggi la sindaca di Scandicci è intervenuta in diretta televisiva per discutere della situazione del parcheggio scambiatore di Villa Costanza, concentrandosi sui problemi legati alla presenza di bus turistici e alla congestione dei convogli della tramvia diretti nel centro di Firenze. Ha sottolineato la necessità di introdurre nuove regole riguardo agli arrivi di questi mezzi per ridurre i disagi e migliorare la gestione del servizio pubblico. La questione riguarda principalmente le modalità di accesso e di distribuzione dei bus nella zona.

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Stamani la sindaca di Scandicci Claudia Sereni è intervenuta a Toscana Tv tornando sul tema del parcheggio scambiatore di Villa Costanza e dei disagi registrati sulla tramvia per la calca a bordo dei convogli diretti verso il centro storico di Firenze. “Dai dati attuali in nostro possesso emerge. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tramvia, scatta il piano anti-affollamento a Villa CostanzaMonitorare i flussi dei passeggeri e intervenire sugli orari di arrivo di bus e servizi per alleggerire il sovraffollamento della linea T1 della... Leggi anche: Parcheggio bus turistici. La protesta dei residenti Tramvia, affollamento sulla T1: al via monitoraggio dei flussi e analisi corsa per corsaAl via quindi uno studio delle presenze a bordo della tramvia attraverso l’incrocio di diverse fonti di dati: gli arrivi degli autobus di linea al parcheggio di Villa Costanza e i relativi orari, i ... 055firenze.it Il nodo di Villa Costanza: Un limite ai bus turistici e tramvia fino a PontignaleL’ex sindaco Doddoli interviene sulla sua creatura, il parcheggio scambiatore Si è cercato solo di allontanare i pullman da Firenze, così non funziona. lanazione.it