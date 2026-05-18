Traiettorie di Legalità a Parma studenti e istituzioni a confronto su rispetto e cittadinanza attiva

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma, studenti e istituzioni si sono riuniti per la terza edizione di “Traiettorie di Legalità”, un'iniziativa promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti. L'evento si rivolge agli studenti delle scuole superiori e si concentra su argomenti legati alla legalità, alla prevenzione della violenza e al contrasto a comportamenti illeciti. Durante l'iniziativa, sono stati affrontati temi legati alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, coinvolgendo direttamente i giovani in discussioni e attività dedicate.

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La Consulta Provinciale degli Studenti di Parma ha organizzato la terza edizione di “Traiettorie di Legalità”, il progetto di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sui temi della legalità, della prevenzione della violenza e del contrasto alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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