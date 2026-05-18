Traiettorie di Legalità a Parma studenti e istituzioni a confronto su rispetto e cittadinanza attiva

A Parma, studenti e istituzioni si sono riuniti per la terza edizione di “Traiettorie di Legalità”, un'iniziativa promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti. L'evento si rivolge agli studenti delle scuole superiori e si concentra su argomenti legati alla legalità, alla prevenzione della violenza e al contrasto a comportamenti illeciti. Durante l'iniziativa, sono stati affrontati temi legati alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, coinvolgendo direttamente i giovani in discussioni e attività dedicate.

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