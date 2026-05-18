Tragico incidente a Varzo perde il controllo della moto e finisce a terra | la vittima è Rinaldo Dell' Ava
Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, si è verificato un incidente mortale a Varzo. Un uomo alla guida di una motocicletta ha perso il controllo e sono stati inutili i tentativi di soccorso. La vittima, identificata come Rinaldo Dell'Ava, aveva lavorato alle ferrovie ed era noto nel territorio per la sua passione per le moto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per accertamenti.
Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a Varzo. Un uomo ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua motocicletta; la vittima del terribile incidente è Rinaldo Dell'Ava, assai conosciuto sul territorio: aveva lavorato alle ferrovie ed era un grande appassionato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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