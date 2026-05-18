Tragedia all’Arena di Verona | morto imprenditore per un infarto

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata all'Arena di Verona, dove un imprenditore milanese è deceduto a causa di un infarto durante un evento. La morte è avvenuta mentre si svolgeva un concerto, e successivamente sono state avviate le operazioni di soccorso. La sospensione dell’evento ha determinato una ricostruzione delle fasi di ripartizione degli spettacoli e dei servizi di assistenza. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze precise dell’accaduto o sull’identità dell’imprenditore coinvolto.

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? Domande chiave Come sono ripartiti i concerti dopo la sospensione per il soccorso? Chi era l'imprenditore milanese coinvolto nella tragedia all'Arena? Come ha costruito il suo impero della moda partendo dalle guide telefoniche? Dove si terranno le esequie per rendere omaggio alla sua memoria??? In Breve Imprenditore Roberto Leonetti gestiva quindici punti vendita e una società immobiliare. Funerale previsto mercoledì 20 maggio presso la chiesa di San Pio V a Milano. Eredi Angela Gent . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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