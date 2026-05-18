Tragedia a Termoli | giovane barista muore in un violento schianto in moto

Una tragedia si è verificata a Termoli, dove un giovane barista ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo della moto durante un tratto di strada considerato pericoloso. I rilievi effettuati sul luogo dell’incidente hanno evidenziato problematiche legate allo stato della carreggiata e alla presenza di alcuni punti critici lungo il tratto interessato. Nessuna altra persona coinvolta nell’incidente.

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? Punti chiave Come ha perso il controllo della moto il conducente?. Cosa hanno scoperto i rilievi sulla pericolosità di quel tratto stradale?. Quali fattori tecnici hanno causato l'impatto così violento?. Chi sono i testimoni che hanno attivato i soccorsi sul posto?.? In Breve Conducente di 48 anni ricoverato al San Timoteo in codice rosso per fratture.. Polizia Stradale indaga sulla pericolosità della Statale 87 presso l'ex Zuccherificio.. Soccorsi del 118 attivati immediatamente da automobilisti presenti sulla carreggiata.. Comunità di Termoli piange la scomparsa della barista Latifa Jdid.. Latifa Jdid, la venticinquenne che lavorava come barista a Termoli, ha perso la vita ieri sera dopo un violento schianto avvenuto sulla Statale 87 nei pressi dell’ex Zuccherificio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Termoli: giovane barista muore in un violento schianto in moto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Termoli: una donna muore nello schianto di una moto sulla SS87? Punti chiave Come ha perso il controllo la moto vicino al distributore? Quali sono le condizioni cliniche del secondo coinvolto trasportato al San... Tragedia nel Salento: il 21enne Basile muore in un violento schiantoUn violento impatto contro un muro di cinta ha strappato la vita ad Antonio Basile, un ventunenne, nella notte di oggi lungo la tratta che collega...