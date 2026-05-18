Tragedia a Barrafranca | sparo accidentale con carabina ferisce un giovane

Un giovane è rimasto ferito in modo accidentale durante un episodio a Barrafranca, dove un colpo di carabina ha causato una ferita vicino ai vasi sanguigni. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’incidente, mentre il ragazzo ha inizialmente negato di aver visto testimoni presenti al momento. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze dell’accaduto e raccogliendo eventuali testimonianze per chiarire i dettagli della vicenda.

? Punti chiave Come ha fatto un proiettile da 6 millimetri a sfiorare i vasi vitali?. Perché il giovane ferito ha inizialmente negato la presenza di testimoni?. Dove è stata nascosta la carabina con ottica dopo lo sparo?. Chi ha costretto il ragazzo a confessare la verità sulla dinamica?.? In Breve Piombino da 6 millimetri ha attraversato 12 centimetri del corpo del ferito.. Il fratello maggiore è denunciato per lesioni colpose e porto arma a Barrafranca.. Carabina ad aria compressa con ottica ritrovata in un fondo agricolo della zona.. Squadra Mobile di Enna ha superato l'omertà iniziale tramite analisi videosorveglianza.. Un giovane di poco più maggiorenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Barrafranca dopo che un colpo esploso durante una serata goliardica gli ha trapassato il corpo, colpendo rene e fegato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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