Traffico Roma del 18-05-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 18 maggio 2026 si registra un traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma. La circolazione presenta rallentamenti e code in diverse zone, rendendo difficile il transito per molti automobilisti. La situazione riguarda principalmente questa arteria principale e le aree circostanti, dove si evidenziano congestioni e rallentamenti che interessano il flusso veicolare. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata in quel momento.

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