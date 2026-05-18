Traffico Roma del 18-05-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma il 18 maggio 2026 alle 16:30 mostrava alcune criticità, secondo le informazioni fornite dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le autorità hanno comunicato dettagli sulla situazione del traffico in tempo reale, senza segnalare incidenti o interruzioni di particolare rilievo. La rete stradale di Roma si presentava con flussi variabili, influenzati probabilmente da orari di punta e condizioni di circolazione nella città.

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