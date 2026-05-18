Il traffico a Roma il 18 maggio 2026 alle 16:30 mostrava alcune criticità, secondo le informazioni fornite dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le autorità hanno comunicato dettagli sulla situazione del traffico in tempo reale, senza segnalare incidenti o interruzioni di particolare rilievo. La rete stradale di Roma si presentava con flussi variabili, influenzati probabilmente da orari di punta e condizioni di circolazione nella città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in programma tra le 16:30 e le 20 una manifestazione in via Molise possibili ripercussioni sul traffico di zona in via Aristide Staderini per un dissesto del manto stradale permane il divieto di transito tra via Carlo Buttarelli e via Pietro Fumaroli disposto Inoltre un senso unico di marcia tra via Buttarelli e via Prenestina prestare attenzione alla segnaletica in via Ardeatina per lavori la strada è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-05-2026 ore 16:30

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Tg Mobilità ore 6,30

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