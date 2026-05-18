Traffico Roma del 18-05-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma alle 14:30 del 18 maggio 2026 presenta alcune variazioni secondo le ultime segnalazioni di infomobilità. Il servizio, curato da Luce Verde e Roma Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade e eventuali incidenti o lavori in corso. Le informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali e permettono agli automobilisti di pianificare al meglio gli spostamenti in città. Nessuna notizia di blocchi o deviazioni di rilievo al momento.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo forte traffico in viale Isacco Newton in via di Bravetta in via Aurelia Antica e di Aurelia in via Gregorio VII in via Cipro in viale delle Milizie e viale Giulio Cesare in via della Pineta Sacchetti in via Salaria e sulla circonvallazione Tiburtina forse traffico anche su alcuni tratti di via Tiburtina in via delle Terme di Caracalla nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260518file3925f018-438b-4896-91d2-14f3f967ae62PmCADtRuPor2mJrJicH.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-05-2026 ore 14:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA 19/03/2026 – BLITZ A TOR BELLA MONACA, 4 ARRESTI Sullo stesso argomento Traffico Roma del 14-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul raccordo anulare con code in carreggiata interna dalla classe alla Salaria e proseguendo dalla... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano... In Giappone in pochi giorni costruiscono un ponte. A Roma dei lavori alla rete gas, che dovevano durare 3 settimane, non sono ancora terminati. Così, trattandosi di un tratto di preferenziale, i bus invadono la corsia della auto: traffico congestionato. Ma dove x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli ... romadailynews.it Traffico Roma del 18-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati traffico intenso e code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Casilina e via Ardeatina in esterna ... romadailynews.it [OC] Traffico Aereo Domestico in Italia 2024 (GIF) reddit