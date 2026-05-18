Traffico Roma del 18-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma alle 14:30 del 18 maggio 2026 presenta alcune variazioni secondo le ultime segnalazioni di infomobilità. Il servizio, curato da Luce Verde e Roma Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade e eventuali incidenti o lavori in corso. Le informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali e permettono agli automobilisti di pianificare al meglio gli spostamenti in città. Nessuna notizia di blocchi o deviazioni di rilievo al momento.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo forte traffico in viale Isacco Newton in via di Bravetta in via Aurelia Antica e di Aurelia in via Gregorio VII in via Cipro in viale delle Milizie e viale Giulio Cesare in via della Pineta Sacchetti in via Salaria e sulla circonvallazione Tiburtina forse traffico anche su alcuni tratti di via Tiburtina in via delle Terme di Caracalla nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260518file3925f018-438b-4896-91d2-14f3f967ae62PmCADtRuPor2mJrJicH.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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